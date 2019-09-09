Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 0:50

Вашингтон. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Визит президента США Дональда Трампа в район в Северной Каролине, наиболее пострадавший от урагана "Дориан", отменен из-за ненастной погоды, сообщил Белый дом.

Как отметили в администрации президента, именно плохая погода помешает Трампу облететь местность на вертолете или объехать на кортеже.

"Мы собирались на вертолете долететь до острова Эмеральд в Северной Каролине, который сильно пострадал. (...) Думаю, условия полета были очень опасные. Я сказал: "Давайте сделаем это в любом случае". А они сказали: "Сэр, мы бы предпочли этого не делать", - цитирует Белый дом заявление Трампа во время брифинга.

Вместо эвизита президент США провел брифинг по урагану "Дориан", в котором также принял участие губернатор Северной Каролины Рой Купер.

Он сообщил президенту, что в результате урагана в штате погибло три человека.

Трамп, в свою очередь, поблагодарил Купера за приезд и сказал, что губернаторы в штатах "действительно проделали фантастическую работу".

К президенту присоединились исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Кевин Макалинан, сенатор Линдси Грэм и лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти.

Позднее в понедельник Трамп планирует выступить с речью на предвыборном митинге в Фейетвилле (штат Северная Каролина).

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