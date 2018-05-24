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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 16:49 24.05.2018 - 16:49

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - В администрации США сочли, что у запланированного на 12 июня саммита с Пхеньяном не могло быть удачного исхода, заявил в четверг государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя решение президента США Дональда Трампа об отмене переговоров.

"На данный момент мы не можем полагать, что (переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном - ИФ) могли завершиться успехом", - сказал он, выступая на слушаниях комитета по иностранным делам сената США.

Встреча президента США Д.Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре была запланирована на 12 июня 2018 года. Ранее в четверг Д.Трамп направил лидеру КНДР письмо, в котором сообщил об отказе от участия в саммите.

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