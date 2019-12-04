Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 17:01

Лондон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Дональд Трамп в среду решил отменить итоговую пресс-конференцию после саммита лидеров НАТО в Лондоне, заявив, что и так провел уже много подобных мероприятий за последние два дня.

"Когда встречи сегодня закончатся, я отправлюсь обратно в Вашингтон. Мы не будем проводить пресс-конференцию по завершении (саммита - ИФ) НАТО, потому что мы и так уже провели много таких мероприятий за последние два дня. Всем - хорошего пути!" - написал он в Twitter.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп после двухдневного саммита выглядел уставшим и не хотел проводить еще одну - заключительную - пресс-конференцию.

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