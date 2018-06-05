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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 9:40 05.06.2018 - 09:40

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Москва/Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Прием в Белом доме, который традиционно устраивается в честь победителя Национальной футбольной лиги (американский футбол), не состоится, так как большая часть игроков команды-триумфатора "Филадельфия Иглз" не приняла приглашения, сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Футбольная команда "Филадельфия Иглз" была приглашена в Белый дом. К сожалению, только небольшое количество игроков решили приехать, и мы отменили событие", - написал американский президент.

Он также упомянул об инцидентах по ходу турнира, когда игроки выразили недовольство отношением полиции к чернокожим американцам. Спортсмены вставали на одно колено или оставались в раздевалке во время исполнения национального гимна США перед началом соревнований.

"Находиться в раздевалке во время исполнения нашего национального гимна - это неуважение к стране, равно как и вставать на одно колено. Извините!" - написал Д.Трамп.

Со своей стороны, агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) отмечает со ссылкой на источник в команде, что менее половины из 53 завоевавших Супербоул, изъявили желание посетить прием в Белом доме.

Решение Д.Трампа раскритиковал мэр Филадельфии Джим Кенни. "Отзыв приглашения в Белый дом доказывает, что наш президент - слабый эгоист, зацикленный на обеспечении массовости мероприятий и испугавшийся организовать праздник, на который никто не хотел ехать", - заявил он.

АП подчеркивает, что в течение 2017 года ни один из игроков из Филадельфии не опускался на колено во время гимна. Кроме того, американские СМИ сообщали, что в финальном матче в феврале 2018 года они тоже слушали гимн стоя.

Сами игроки подчеркнули, что их разногласия с президентом не ограничиваются вопросом о том, как себя вести во время гимна США.

"Никто из нас не отказывался от поездки (в Белый дом - ИФ) только из-за того, что Трамп настаивает на том, чтобы гимн слушали стоя. Президент продолжает распространять неверную информацию о том, что игроки (протестующие во время гимна - ИФ) якобы не уважают военных", - заявил Торри Смит, который в прошлом сезоне играл на позиции ресивера в "Филадельфии Иглз".

Он раскритиковал и отказ Д.Трампа встретиться с теми игроками и работниками клуба, которые хотели приехать на прием. "В нашей команде много людей с разными точками зрения. Мужчины и женщины, которые хотели съездить (к Д.Трампу - ИФ), должны были получить такую возможность. Решение отказаться от праздника, лишь потому что большинство приглашенных отказались приехать, - это трусость", - сказал игрок.

В финальной серии за Супербоул в феврале "Филадельфия Иглз" переиграли "Нью-Ингланд Патриотс".

После окончания сезона в НФЛ ввели правило, согласно которому игроки должны перед матчами стоя слушать гимн США. Те же, кто не хочет это делать, могут на время гимна остаться в раздевалке. Изначально Д.Трамп приветствовал такое решение, однако затем подчеркнул, что отказ слушать гимн на поле - это не менее оскорбительно, чем прослушивание гимна, стоя на колене.

История с "Филадельфией Иглз" - не первый случай, когда у Д.Трампа возникает конфликт со звездами американского спорта. В частности, его достаточно активно критикуют игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Так, в феврале этого года команда "Голден Стэйт Уорриорз", одержавшая победу в прошлом чемпионате, отказалась приехать на прием к президенту США. Вместо этого игроки посетили в Вашингтоне Национальный музей афроамериканской истории и культуры.

В 2017 году в финале НФЛ победила команда "Нью-Ингленд Пэтриотс". Тогда часть игроков отказалась от посещения Белого дома, однако торжественная церемония все же состоялась.

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