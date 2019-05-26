Этот контент был опубликован 26 мая 2019 г. 9:58

Вашингтон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил об успехе в торговых переговорах с Японией.

"Мы достигли большого прогресса в наших торговых переговорах с Японией. Большое внимание уделяется сельскому хозяйству и говядине", - написал Д.Трамп в своем твиттере.

Президент США отметил, что ожидает очень успешных переговоров после парламентских выборов в Японии, которые должны пройти в июле.

Накануне Трамп прибыл в Японию с официальным визитом. Сообщалось, что Трамп и японский премьер Синдзо Абэ сыграли в гольф в загородном клубе в префектуре Тиба.

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