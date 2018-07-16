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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 19:52 16.07.2018 - 19:52

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Самолет президента США Дональда Трампа вылетел из Хельсинки, передает телеканал Си-Эн-Эн.

Перед тем, как зайти в самолет, американский лидер с трапа помахал на прощание.

По информации телеканала, "Борт номер один" теперь направляется в сторону американского штат Мэриленд.

В понедельник в столице Финляндии состоялись переговоры между Д.Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

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