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Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Самолет президента США Дональда Трампа вылетел из Хельсинки, передает телеканал Си-Эн-Эн.

Перед тем, как зайти в самолет, американский лидер с трапа помахал на прощание.

По информации телеканала, "Борт номер один" теперь направляется в сторону американского штат Мэриленд.

В понедельник в столице Финляндии состоялись переговоры между Д.Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

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Интерфакс