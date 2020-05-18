Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 4:01

Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавируса в четверг отправится в Мичиган, где он посетит завод Ford, в настоящее время производящий аппараты ИВЛ.

"Президент Трамп в четверг посетит завод Ford по сборке аппаратов ИВЛ в Ипсиланти", - написал пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир в своем твиттере.

В конце апреля президент заявил, что возобновляет свои поездки по стране после того, как провел большую часть месяца в Белом доме из-за ситуации с COVID-19.

Ранее он ездил в Аризону, где посетил предприятие по производству медицинских масок.

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