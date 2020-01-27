Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 15:11

Вашингтон. 27 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что утверждения его экс-советника Джона Болтона о зависимости дальнейшего выделения помощи Украине от расследования Киева в отношении бывшего вице-президента страны Джо Байдена и его сына не соответствуют действительности.

"Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине зависит от расследованияй в отношении демократов, в том числе - семьи Байденов. И в действительности он (Болтон - ИФ) никогда не жаловался на это, плоть до момента освобождения его от должности", - написал Трамп в Twitter.

"Если Джон Болтон и сказал об этом, то только, чтобы продать свою книгу", - добавил американский лидер.

Он также указал, что его администрация "сделала намного больше" для Украины, чем администрация Барака Обамы.

Слова президента США прозвучали на фоне сообщения издания The New York Times о том, что Болтон в своих пока не опубликованных мемуарах расскажет, что Трамп пытался путем задержки помощи Украине добиться проведения украинскими властями расследования деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Согласно газете, Болтон, госсекретарь Майк Помпео и шеф Пентагона Марк Эспер оказывали давление на Трампа с целью направить уже одобренную Конгрессом помощь. Но в августе 2019 года в разговоре с Болтоном Трамп сказал, что предпочитает не направлять никакой помощи Украине, пока украинские чиновники не предоставят материалы о результатах расследования о деятельности на Украине Байденов.

Случай с задержкой помощи Украине рассматривается демократами в американском конгрессе как давление на украинские власти, он стал одним из основных пунктов обвинений в адрес Трампа на проходящем в Сенате судебном процессе в рамках процедуры импичмента Трампа.

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