Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 19:19

Вашингтон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не стал отвергать возможность встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани во время Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, сообщает пресс-пул Белого дома.

Отвечая в среду в Белом доме на вопрос журналистов о возможности встречи, Трамп заявил, что "все возможно".

Также Трампа спросили, не являются ли очередные антииранские санкции, объявленные в среду, средством добиться встречи с Рухани. В свою очередь Трамп отметил, что торопить события не стоит.

"Они (Иран - ИФ) хотят разговаривать. Они хотят заключить сделку", - сказал президент.

"Мы не стремимся к смене режима. У них (у Ирана - ИФ) есть колоссальный потенциал, и я думаю, что они получат выгоду от этого", - цитирует слова Трампа пресс-пул.

Ранее в среду Минфин США объявил о введении санкций в отношении 16 компаний и 9 физических лиц, а также 6 танкеров, связанных с Ираном.

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