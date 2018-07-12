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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 12:57 12.07.2018 - 12:57

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что он точно не знает, как пройдет его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля, однако допустил возможность добиться положительных результатов на этой встрече.

"Мы посмотрим, что произойдет. Это просто встреча в свободном стиле. Плотного расписания не должно быть, я не думаю, что (встреча - ИФ) займет много времени. И мы посмотрим, куда это приведет; но это может привести к продуктивным (результатам - ИФ), к чему-то очень продуктивному, а может, и нет", - сказал президент на пресс-конференции.

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