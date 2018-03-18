Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 марта 2018 г. 3:35 18.03.2018 - 03:35

Вашингтон. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за отсутствия какого-либо сговора с Москвой расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, касающееся "российского вмешательства" в выборы, не должно было начинаться.

"Расследование Мюллера не должно было даже начинаться, поскольку не существовало сговора и преступления", - написал он своем твиттере.

По мнению Д.Трампа, расследование "основывается на мошенничестве и ложных материалах досье, оплаченных нечестными Хиллари (Клинтон - ИФ) и нацкомитетом Демократической партии".

"ОХОТА НА ВЕДЬМ (заглавными буквами в тексте твита - ИФ)!", - так в очередной раз охарактеризовал расследование американский президент.

гк см

Neuer Inhalt Horizontal Line