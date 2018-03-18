Трамп о расследовании "российского следа" в американских выборах: оно не должно было даже начинаться
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Вашингтон. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за отсутствия какого-либо сговора с Москвой расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, касающееся "российского вмешательства" в выборы, не должно было начинаться.
"Расследование Мюллера не должно было даже начинаться, поскольку не существовало сговора и преступления", - написал он своем твиттере.
По мнению Д.Трампа, расследование "основывается на мошенничестве и ложных материалах досье, оплаченных нечестными Хиллари (Клинтон - ИФ) и нацкомитетом Демократической партии".
"ОХОТА НА ВЕДЬМ (заглавными буквами в тексте твита - ИФ)!", - так в очередной раз охарактеризовал расследование американский президент.
гк см
Интерфакс