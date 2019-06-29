Этот контент был опубликован 29 июня 2019 г. 2:54

Осака. 29 июня. ИНТЕРФАКС - В ходе запланированной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп планирует затронуть вопрос о китайской телекоммуникационной компании Huawei.

"Мы обсудим вопрос о Huawei, но мы будем обсуждать торговую сделку. Мы обсудим множество вопросов", - сказал Трамп в субботу журналистам в Осаке, где проходит саммит G20.

Американский лидер сообщил, что встречался с Си Цзиньпином накануне вечером, и заявил, что "многое на самом деле было сделано прошлым вечером".

"Отношения с Китаем очень хорошие. Что касается того, сможем ли мы заключить сделку, покажет время. Но сами отношения действительно хорошие. ... У нас очень хорошая дружба, очень хорошая дружба", - сказал Трамп.

1гк вв

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