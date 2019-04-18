Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 14:27

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональда Трамп в четверг назвал себя жертвой крупнейшей за все время политической постановки, и обвинил в преступлениях Демократическую партию США.

"Величайшая политическая мистификация за все времена! Преступления совершали продажные, грязные полицейские и Национальный комитет Демпартии/демократы", - написал президент США в Twitter.

"Травля президента", - добавил Д.Трамп.

Такое заявление президент сделал незадолго до запланированной публикации доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера. Президент США неоднократно заверял, что демократы прекрасно знали, что он ни в чем не повинен, но все равно настояли на том, чтобы Р.Мюллер проверил, не было ли перед выборами 2016 года сговора между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ.

Как сообщалось, генпрокурор США Уильям Барр и его заместитель Род Розенштейн, который ранее курировал расследование Р.Мюллера, в 9:30 (17:30 по мск) проведут пресс-конференцию перед публикацией отчета.

Демократы уже потребовали отменить эту конференцию, указав, что при помощи своего выступления У.Барр может повлиять на впечатление общественности от еще не опубликованного доклада Р.Мюллера.

Редактирование доклада было начато в конце марта и активно проходило в первой половине апреля.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Изначально полный отчет Р.Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

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