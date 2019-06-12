Этот контент был опубликован 12 июня 2019 г. 18:54

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 в Осаке.

Трамп, слова которого приводит американское телевидение, добавил, что также намерен провести в Осаке встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Саммит запланирован на 28-29 июня.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что четких договоренностей по времени и формату встречи президентов России и США нет.

"Никакой ясности по этим аспектам нет и, по-прежнему, мы исходим из того, что поскольку наши руководители, - и президенты, и министры - будут находиться на этом мероприятии, контакты пройдут, но их формат и продолжительность и конкретные временные рамки для их проведения, все это не прояснено, не отрегулировано", - сказал замминистра.

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