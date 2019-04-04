Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 16:26

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг может объявить о проведении саммита США-Китай для решения вопросов торгового характера, сообщает в четверг американская газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

"Президент США Д.Трамп, вероятно, объявит о планах проведения саммита с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого два лидера будут решать оставшиеся разногласия в сфере торговли и подпишут окончательное (торговое - ИФ) соглашение между США и Китаем", - пишет газета.

По данным The New York Times, Д.Трамп может объявить о проведении саммита по итогам встречи в Белом доме с вице-премьером Китая Лю Хэ позднее в четверг.

Китайская делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ накануне возобновила в Вашингтоне переговоры с США по торговому соглашению, которое, по данным мировых СМИ, находится на финальной стадии согласования.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что китайские и американские официальные лица в ходе предыдущих раундов урегулировали большинство спорных вопросов, однако у них сохраняются разногласия в отношении механизмов реализации соглашения и контроля за его соблюдением. Кроме того, пока нет договоренности в отношении немедленной отмены уже введенных Вашингтоном в прошлом году пошлин на китайские товары.

По данным источников Bloomberg, США хотят проводить регулярные встречи для оценки выполнения Пекином условий соглашения и иметь возможность вводить - в случае выявления отклонений - дополнительные пошлины на китайские товары при отсутствии ответных мер со стороны КНР.

Вашингтон стремится сократить дефицит в торговле с КНР, превышающий $400 млрд. Пекин уже пошел на ряд уступок, в частности, выразил готовность увеличить закупки американской продукции.

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