Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 1:25

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Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что общественные ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, могут начать снимать еще до 1 мая.

"Планы по открытью страны скоро будут сформулированы окончательно", - сказал Трамп. По его словам, он планирует переговорить с губернаторами всех 50 штатов, для каждого будет предусмотрен свой собственный план снятия ограничений.

"Этот день настанет уже скоро... может быть, еще до 1 мая", - сказал президент.

По словам Трампа, в каждом из штатов разные обстоятельства и различные условия, поэтому он не собирается ставить условий по срокам снятия ограничений.

"У нас одна страна со множеством разных частей - это мозаика. У нас прекрасные регионы, красивые штаты с умелыми губернаторами, они знают, когда им нужно открываться. И мы не собираемся ни на кого давить, ни на одного губернатора", - заверил президент США.

В США из-за коронавируса действует режим чрезвычайной ситуации.

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