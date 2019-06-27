Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 6:42

Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с премьер-министром Индии Нарендрой Моди отмену пошлин на американские товары, об этом он написал в своем твиттере.

"Я с нетерпением жду разговора с премьер-министром Моди о том, что Индия, в течение многих лет устанавливавшая очень высокие пошлины против Соединенных Штатов, совсем недавно еще больше повысила тарифы. Это недопустимо и пошлины должны быть сняты!", - отметил Трамп.

США и Индия называют друг друга стратегическими партнерами. Оборот двусторонней торговли увеличивается ежегодно, в последние два года США стали ведущим поставщиком вооружения для Индии.

В то же время, в июне США лишили Индию торговых льгот, а Индия в ответ ввела пошлины на ряд американских товаров.

1вз вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!