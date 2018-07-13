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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 16:13 13.07.2018 - 16:13

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки планирует поднять вопросы о ситуации на Украине, в Сирии и других частях Ближнего Востока, а также о проблеме распространения ядерного оружия.

"Мы будем говорить с президентом Путиным о большом количестве вещей, об Украине, Сирии, мы будем говорить о других частях Ближнего Востока. Я подниму вопрос о проблеме распространении ядерного оружия", - заявил он на пресс-конференции с премьер-министром Терезой Мэй в пятницу.

Д.Трамп подчеркнул, что должен будет поднять тему о распространении ядерного оружия, поскольку и США, и Россия являются очень большими странами, способными повлиять на ситуацию.

В то же время этот вопрос касается и других стран, в том числе Китая. "Но это не только мы, это не только США и Россия, но и другие страны тоже. Однако мы - два лидера, мы (США - ИФ) лидер, они (Россия - ИФ) будут вторыми, и, я думаю, Китай - третий. Я думаю, что мы все будем обсуждать это", - сказал он.

Кроме того, Д.Трамп заявил о намерении затронуть тему предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы, которое Кремль всегда отвергал: "Мы также обсудим вмешательство (в американские выборы - ИФ)".

Он отметил, что его переговоры с российским лидером состоится после завершения саммита государств-участников НАТО в Брюсселе, который показал единство союзников по альянсу.

"Мы покинули эту встречу, я думаю, возможно, связанные большим единством и более благополучными как группа, чем когда-либо ранее", - утверждает американский лидер.

Переговоры лидеров США и РФ запланированы на 16 июля, они состоятся в Хельсинки.

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