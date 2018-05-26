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Этот контент был опубликован 26 мая 2018 г. 17:13 26.05.2018 - 17:13

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Вашингтон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп объявил в субботу об освобождении в Венесуэле американского гражданина.

"Есть хорошие новости по поводу освобождения американского заложника в Венесуэле. Этим вечером он должен приземлиться в Вашингтоне. Он прибудет в Белый дом вместе с семьей в районе 19:00. Великолепные жители Юты (родного штата освобожденного заключенного - ИФ) будут очень рады", - написал он в "Твиттере".

Президент сначала не назвал имя и фамилию освобожденного гражданина США. Однако западные СМИ предположили, что, судя по предоставленным Д.Трампом данным, это - Джошуа Холт. Он был взят под стражу вскоре после прибытия в Венесуэлу около двух лет назад.

В итоге Д.Трамп опубликовал дополнительный "твит" в котором подтвердил, что речь идет именно о Дж.Холте.

Во аг

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