Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 3:56

*** Большинство граждан США, по данным опроса, высказались против импичмента президенту

Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп поблагодарил граждан США за поддержку, которую они продемонстрировали ему по результатам опроса общественного мнения, проведенного новостным порталом Breitbart.

"Спасибо!" - написал Трамп в твиттере и приложил таблицу результатов опроса, согласно которому импичмент президенту поддержали 2,17% респондентов, в то время как против высказались 97,83%.

Как сообщалось, демократы в американском конгрессе инициировали расследование, целью которого является принятие решение об объявлении импичмента.

Поводом послужила беседа Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой президент США просил украинского коллегу активизировать расследование в отношении деятельности на Украине Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который является наиболее вероятным противником Трампа от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свое положение для достижения политических целей. Трамп же утверждает, что Байдены и Демократическая партия в целом, причастны к коррупции и нарушениям на Украине.

Сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грессли направили в адрес генпрокурора Уильяма Барра письмо с призывом расследовать возможные связи между Демократической партией и Украиной в контексте президентских выборов 2016 года, сообщило издание The Hill.

"Минюсту еще предстоит проинформировать Конгресс и общественность о том, начал ли он расследование по поводу связей и сотрудничества между правительством Украины и лицами, связанными с предвыборной кампанией (кандидата от демократов - ИФ) Хиллари Клинтон или Национальным комитетом Демократической партии... подобные подозрения заслуживают должного и внимательного изучения", - говорится в письме сенаторов.

1гк бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!