Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 15:20

Вашингтон. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду похвалил экс-спецпредставителя США на Украине Курта Волкера за его показания, которые он дал конгрессменам в рамках процедуры импичмента.

"Спасибо Курту Волкеру, заявившему в своих недавно опубликованных показаниях конгрессу: "Вы спрашивали, какие разговоры я вел об "услуге за услугу" и так далее. Никаких, потому что я не знал, что существовала "услуга за услугу"", - написал Трамп.

Ситуацию с расследованием в рамках процедуры импичмента Трамп назвал охотой на ведьм. Раньше президент называл охотой на ведьм расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США.

Комитеты палаты представителей США в ходе расследования пытаются выяснить, была ли договоренность между Вашингтоном и Киевом организовать визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в обмен на расследование в отношении одного из вероятных конкурентов Трампа на выборах Джо Байдена и его сына. Это условие конгрессмены в своем расследовании называют "услуга за услугу".

Накануне конгрессмены обнародовали стенограмму показаний Волкера, а также постпреда США в ЕС Гордона Сондланда.

"Ответ на этот вопрос - нет... никакой взаимосвязи нет", - сказал Волкер, согласно стенограмме показаний, отвечая на вопрос: "Трамп когда-либо отказывал во встрече с президентом Зеленским... пока украинцы не дадут обязательство расследовать обвинения... связанные с выборами 2016 года?

В свою очередь постпред США в ЕС Гордон Сондланд в ходе дачи показаний в конгрессе заявил, что условием для встречи президента Дональда Трампа с украинским руководством было расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына. По его словам, задержка американской помощи Украине также имела отношение к расследованию.

"Если вы имеете в виду, что (это) те условия, которые должны были бы быть исполнены до встречи, то таково было мое понимание", - сказал он, согласно стенограмме показаний.

В Белом доме после этого заявили, что стенограммы допросов Сондланда и Волкера не доказывают виновность Трампа.

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