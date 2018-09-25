Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за смелость
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Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп вновь поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за "смелость и меры", на которые он пошел.
"Я бы хотел поблагодарить председателя Кима (Ким Чен Ына) за его смелость и шаги, на которые он пошел. Однако многое еще предстоит сделать", - сказал Д.Трамп, выступая на Генассамблее ООН.
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Интерфакс