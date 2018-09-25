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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 16:57 25.09.2018 - 16:57

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп вновь поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за "смелость и меры", на которые он пошел. "Я бы хотел поблагодарить председателя Кима (Ким Чен Ына) за его смелость и шаги, на которые он пошел. Однако многое еще предстоит сделать", - сказал Д.Трамп, выступая на Генассамблее ООН. ПОСЛЕДУЕТ 1кю ар ки Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс