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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 17:11 25.09.2018 - 17:11

*** Санкции против КНДР сохранятся до окончания денуклеаризации

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп вновь поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за "смелость и меры", на которые он пошел.

"Я бы хотел поблагодарить председателя Кима (Ким Чен Ына) за его смелость и шаги, на которые он пошел. Однако многое еще предстоит сделать", - сказал Д.Трамп, выступая на Генассамблее ООН.

При этом американский президент назвал условие, при котором санкции в отношении Северной Кореи будут сняты.

"Санкции (против КНДР) будут сохраняться до тех пор, пока не произойдет денуклеаризация Корейского полуострова", - сказал Д.Трамп.

1кю ар ав

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