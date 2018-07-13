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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 15:24 13.07.2018 - 15:24

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу поблагодарил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй за то, что Лондон соответствует требованию о выделении не менее 2% ВВП на оборону.

"Я хочу поблагодарить вас за вклад Соединенного Королевства в нашу общую оборону", - сказал он, обращаясь к Т.Мэй в ходе пресс-конференции в резиденции премьера Чекерс близ Лондона.

"Моей главной целью (на прошедшем ранее на этой неделе саммите НАТО - ИФ) было убедить других членов НАТО вкладывать свою полную и справедливую долю (в оборону - ИФ). Премьер-министр Мэй меня в этом поддержала", - сказал Д.Трамп.

"Соединенное Королевство - одна из немногих стран, пяти из 29... которые тратят предусмотренные НАТО 2% ВВП на оборону", - отметил американский президент.

Накануне Д.Трамп прибыл в Соединенное Королевство с официальным визитом. В первой половине дня в пятницу он провел переговоры с британским премьером Терезой Мэй.

Позднее в пятницу Д.Трамп с супругой Меланией направятся в Виндзорский замок в графстве Беркшир, где у них запланирована встреча с королевой Великобритании Елизаветой II.

В пятницу вечером президент США и первая леди отправятся в Шотландию, где, как ожидается, они посетят гольф-клуб и отель Trump Turnberry и гольф-клуб Trump International Golf Links Scotland.

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