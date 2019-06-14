Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 18:40

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ поблагодарил его за попытки содействовать установлению связи между США и Ираном, сообщили в пятницу в Белом доме.

"Лидеры обсудили ряд двусторонних вопросов, в том числе недавнюю поездку премьер-министра Абэ в Иран и обстоятельства нападений на два танкера в Оманском заливе. Президент Трамп поблагодарил премьер-министра Абэ за его усилия с целью содействовать установлению контакта с Ираном", - говорится в заявлении Белого дома.

Кроме того, стороны обсудили продолжающиеся двусторонние торговые переговоры между США и Японией и предстоящую поездку Трампа на саммит G20, запланированный в Осаке на 28-29 июня.

В минувшую среду Абэ прибыл в Тегеран - это первый за 41 год визит премьера Японии в Иран. Эксперты полагают, что визит Абэ мог бы поспособствовать налаживанию отношений между Ираном и США.

В четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажа пострадавших судов были эвакуированы.

США обвинили в нападении Иран. Однако в Тегеране эти обвинения отвергают.

1кю аю

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