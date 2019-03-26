Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 0:19

Вашингтон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп поблагодарил республиканцев-членов Палаты представителей, проголосовавших за сохранение его вето на резолюцию Конгресса, предусматривающую отмену режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

"Спасибо республиканцам Палаты представителей за то, что держитесь вместе и эту большую победу по вопросам границы сегодня", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

По его словам, голосование показало, что демократы в Конгрессе - это "партия открытых границ, наркотиков и преступности".

Ранее Палата представителей Конгресса США в ходе голосования не смогла преодолеть вето Д.Трампа. Большинство членов Республиканской партии встали на сторону президента, за отмену вето проголосовали только 14 республиканцев.

В середине марта Д.Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, предусматривающую отмену режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Д.Трамп ввел режим ЧП в феврале, чтобы получить $8 млрд на строительство пограничной стены.

Президент принял решение о режиме ЧП из-за того, что Конгресс не согласился выделить на эти цели запрошенные им $5,7 млрд. В одобренном Конгрессом законопроекте на стену отводится $1,375 млрд. Указ Д.Трампа уже оспаривают в суде целый ряд штатов и неправительственных организаций.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний Д.Трампа.

1вз вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!