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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 16:45 26.09.2018 - 16:45

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп поблагодарил правительства России, Ирана и Сирии за то, что они приостановили наступление на район Идлиба в Сирии.

"Я хочу поблагодарить Иран, Россию и Сирию за то, что они по моей настоятельной просьбе они приостановили атаку на провинцию Идлиб и ее трехмиллионное население, чтобы добраться до 35 тыс. террористов", - сказал он, выступая на Совбезе ООН.

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