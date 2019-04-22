Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 21:09

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник пообщался с детьми, которые пришли на лужайку Белого дома, чтобы принять участие в традиционном пасхальном катании яиц, сообщают местные СМИ.

Когда Д.Трамп сел вместе с детьми раскрашивать картинки, между ним и юными американцами завязалась беседа об одной из главных политических инициатив главы Белого дома - строительстве стены на границе с Мексикой.

"Да, сейчас все это происходит. И стена строится сейчас", - сказал американский лидер собравшимся вокруг него детям.

По словам Д.Трампа, один мальчик попросил его продолжать строить стену. "Он так сказал, вы представляете? Когда-нибудь он станет консерватором", - добавил глава государства.

В понедельник на лужайке у Белого дома состоялось пасхальное катание яиц. Согласно традиции, сначала американский лидер выступил с небольшой речью, в ходе которой поздравил всех католиков с Пасхой. Затем Д.Трамп вместе с супругой спустились вниз, где поприветствовали всех собравшихся, а также дали начало соревнованиям по катанию яиц.

Катание пасхальных яиц перед Белым домом - традиционная забава в США. Соревнуясь, дети катают поварешками вареные яйца через лужайку резиденции президента.

Впервые катание яиц было проведено в Белом доме в 1878 году.

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