Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 18:22

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп усомнился в среду в умственных способностях главы комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, являющегося одним из вдохновителей проводимой против него процедуры импичмента.

"Адаму Шиффу повезло бы, если бы у него были мозги, честь и силf госсекретаря США Майка Помпео, - написал Трамп с своем Twitter. - Это печально, что такое ничтожество, как Шифф, полностью сфабриковало мои слова и зачитало их Конгрессу так, как будто это было сказано мной, чтобы унизить отличника Уэст-Пойнта (Помпео - выпускник этой военной академии - ИФ)".

Ранее в среду Шифф заявил, что Помпео должен оставить попытки воспрепятствовать расследованию о роли его ведомства в скандале вокруг летнего телефонного разговора президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Шифф подчеркнул, что если Помпео, Трамп или еще кто-то будет мешать расследованию, то это лишь приведет к созданию впечатления о том, что им есть что скрывать.

Как сообщалось, Помпео счел невыполнимым требование конгрессменов организовать слушания с рядом американских дипломатов по теме контактов Вашингтона с Киевом.

Помпео также высказался против требования конгрессменов, чтобы сотрудники госдепа, вызванные на слушания, передали им ряд рабочих документов. Помпео предупредил, что выполнение этого требования, по сути, было бы федеральным преступлением, поскольку эти документы - собственность Госдепа, а не его сотрудников.

Ранее в среду глава госдепа подчеркнул, что не собирается мешать расследованию конгресса, однако намерен добиться того, чтобы оно проводилось без нарушений закона.

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