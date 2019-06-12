Этот контент был опубликован 12 июня 2019 г. 21:43

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп выступил в среду в поддержку проекта газопровода, соединяющего Польшу и Данию, отметив, что он способен помочь диверсифицировать поставки газа в Европу.

"Страны становятся уязвимыми, если опираются на единственного поставщика энергоресурсов. На них могут оказывать давление. Поэтому мы поддерживаем строительство трубопровода Baltic Pipe, которая поможет европейским странам диверсифицировать источники поставок энергоресурсов", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Речь идёт о проекте газопровода Baltic Pipe. Он может позволить получать газ из Норвегии.

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