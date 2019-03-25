Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд в понедельник официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Церемония подписания президентской декларации прошла в Белом доме в Вашингтоне. На ней присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в Соединенных Штатах.

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