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Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон, разрешающий неизлечимо больным пациентам получать доступ к экспериментальному лечению, еще не получившему одобрение регулятора, сообщают американские СМИ.

"Благодаря закону "о праве испытать", который я сегодня подписал, пациенты с опасными для жизни заболеваниями, наконец, смогут получить доступ к экспериментальному лечению, которое моет улучшить их состояние или даже вылечить", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

Речь идет о лечении, которое еще не получило одобрение управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), отвечающего за контроль качества пищевых продуктов, лекарств, косметики и табачных изделий.

Как отмечает издание "Хилл", большинство членов Демократической партии, а также организации, занимающиеся вопросами здравоохранения, выступали против этого закона. Они полагают, что принятие такой нормы может поставить под угрозу жизнь и здоровье больных людей. Также некоторые из них утверждают, что облегчение доступа к экспериментальному лечению может дать пациентам ложную надежду на выздоровление.

"Контроль FDA за доступом к экспериментальному лечению существует не просто так: он защищает пациентов от торговцев "целебными" препаратами или от экспериментального лечения, которое может принести больше вреда, чем пользы", - заявил член палаты представителей Франк Паллон.

Сторонники закона полагают, что он предоставит смертельно больным пациентам возможность испробовать новое лечение, отмечает издание.

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Интерфакс