Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 1:11

Вашингтон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду подписал исполнительный приказ, направленный на борьбу с антисемитизмом, сообщает Белый дом.

"Моя администрация привержена борьбе с ростом антисемитизма и антисемитских инцидентов в Соединенных Штатах и во всем мире", - говорится в документе.

Отмечается, что с 2013 года число антисемитских инцидентов возросло.

Органам исполнительной власти вменяется тщательно следить за соблюдением закона "О гражданских правах" 1964 года, который "запрещает дискриминацию по признаку расы, цвета кожи и национального происхождения".

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