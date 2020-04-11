Этот контент был опубликован 11 апреля 2020 г. 3:54

Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп подписал указ о визовых санкциях в отношении стран, которые отказываются возвращать своих граждан на родину в условиях пандемии коронавируса.

"Страны, которые отказываются или безосновательно откладывают возврат своих граждан, подданных или резидентов из США во время продолжающейся пандемии, вызванной SARS-CoV-2, создают недопустимые риски для здоровья американцев", - говорится в указе Трампа.

Там отмечается, что информацию о нарушениях стран должен сообщить госсекретарю США министр внутренней безопасности.

"Государственный секретарь должен как можно скорее, но не позднее чем через 7 дней после получения уведомления, принять план по введению визовых санкций и приступить к его реализации", - подчеркивается в документе.

Указ прекращает свое действие с 31 декабря 2020 года, если не будет продлен.

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