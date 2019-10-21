Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 10:00

Нью-Йорк. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Бывшая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард назвала президента США Дональда Трампа ответственным за многие риски для мировой экономики.

В эфире телешоу 60 Minutes на телеканале CBS Лагард, на прошлой неделе утвержденная в должности главы Европейского центрального банка (ЕЦБ), сказала, что непредсказуемые поступки Трампа вынуждают инвесторов воздерживаться от рисков.

"Стабильность рынка не должна зависеть от того или иного сообщения в Twitter. Она требует размышлять, думать и принимать спокойные, взвешенные и рациональные решения", - сказала Лагард.

Лагард также предупредила, что торговый конфликт США и Китая будет иметь большие последствия для мировой экономики.

"Если вы сократите рост экономики почти на один процентный пункт, это приведет к уменьшению инвестиций и числа рабочих мест, росту безработицы и ослаблению роста. Конечно, у этого есть последствия", - сказала Лагард.

Лагард также прокомментировала ситуацию вокруг выхода Великобритании из Европейского союза, сказав, что если Brexit все-таки состоится, то последствия будут ощущаться не только в Великобритании и ЕС, но также и в США.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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