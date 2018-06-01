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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 21:08 01.06.2018 - 21:08

*** Он сказал, что эта встреча может быть не единственной

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу подтвердил, что намерен провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

"Мы встречаемся с председателем 12 июня", - сказал Д.Трамп, добавив, что он надеется, что это будет "успешный процесс".

"Я думаю, что это (переговоры по денуклеаризации КНДР - ИФ) будет процессом... Я никогда не говорил, что все пройдет за одну встречу. Я думаю, что это будет процесс", - добавил он.

Такое заявление президент США сделал после встречи с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем. В ходе встречи, на которой также присутствовал глава госдепа США Майк Помпео, Ким Ён Чхоль передал президенту США письмо от Ким Чен Ына.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Д.Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР.

Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

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