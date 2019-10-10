Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 7:38

Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Два боевика из британской ячейки террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ), известной как "Битлз", обвиняемых в причастности к казням западных заложников, задержаны и вывезены из Сирии, сообщил президент США Дональд Трамп.

"В случае, если курды или Турция потеряют контроль, Соединенные Штаты уже вывели двух боевиков ИГИЛ, связанных с обезглавливанием в Сирии, известных как "Битлз", из этой страны в безопасное место, контролируемое США. Они худшие из худших!" - написал Трамп в твиттере.

Ранее о том, что американские военные захватили несколько десятков террористов ИГИЛ, в том числе двух человек из британской ячейки, известной как "Битлз", обвиняемых в причастности к казням заложников из США и других западных стран, сообщило издание The Washington Post.

По словам одного высокопоставленного американского чиновника, боевики Александа Котей и Эль Шафи Эльшейх из "Битлз" были задержаны с целью предания их суду в США. По его данным, террористы были доставлены в Ирак.

1вз ав

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