Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу подтвердил, что принял решение об отправке 1,5 тыс. дополнительных военнослужащих на Ближний Восток.

По сообщению американского телевидения, он объяснил, что пошел на такой шаг, чтобы эффективнее противостоять Ирану в регионе.

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