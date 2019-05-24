Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу подтвердил, что принял решение об отправке 1,5 тыс. дополнительных военнослужащих на Ближний Восток.
По сообщению американского телевидения, он объяснил, что пошел на такой шаг, чтобы эффективнее противостоять Ирану в регионе.
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