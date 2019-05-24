Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 18:47

(расширенная версия)

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу подтвердил, что принял решение об отправке 1,5 тыс. дополнительных военнослужащих на Ближний Восток.

Он объяснил журналистам в Вашингтоне, что пошел на такой шаг, чтобы эффективнее противостоять Ирану в регионе.

"Речь пойдет примерно о 1,5 тыс. военных", - сказал президент США подчеркнув, что большинство из них будут выполнять чисто оборонительные функции.

"Мы хотим, чтобы была защита (от Ирана - ИФ)", - сказал он журналистам в Белом доме.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что Белый дом уведомил Конгресс о планах отправить 1,5 тыс. военных на Ближний Восток.

Ранее американские СМИ сообщали, что США могут перебросить на Ближний Восток 5 тыс. или 10 тыс. военных для противодействия угрозам со стороны Ирана. И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан подтвердил в минувший четверг, что такой вариант в принципе возможен, однако заверил, что появившиеся в СМИ цифры неверны.

В последние недели отношения между Ираном и США обострились. Тегеран в соответствии с указанием Высшего совета национальной безопасности официально прекратил выполнять ряд обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному в 2015 году.

1эф 1во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!