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Вашингтон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об увольнении Рекса Тиллерсона с должности главы Госдепартамента США.

"Майк Помпео, глава ЦРУ, станет новым госсекретарем. Он отлично справится с работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!" - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

Ранее об этом решении сообщала газета "Вашингтон пост".

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