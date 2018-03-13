Трамп подтвердил увольнение Тиллерсона с поста госсекретаря США, назначит на этот пост нынешнего главу ЦРУ Помпео
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Вашингтон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об увольнении Рекса Тиллерсона с должности главы Госдепартамента США.
"Майк Помпео, глава ЦРУ, станет новым госсекретарем. Он отлично справится с работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!" - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".
Ранее об этом решении сообщала газета "Вашингтон пост".
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Интерфакс