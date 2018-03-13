Трамп подтвердил увольнение Тиллерсона с поста госсекретаря США, назначит на этот пост нынешнего главу ЦРУ Помпео

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 13:53 13.03.2018 - 13:53

Вашингтон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об увольнении Рекса Тиллерсона с должности главы Госдепартамента США. "Майк Помпео, глава ЦРУ, станет новым госсекретарем. Он отлично справится с работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!" - написал Д.Трамп в своем "Твиттере". Ранее об этом решении сообщала газета "Вашингтон пост". ПОСЛЕДУЕТ бф во Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс