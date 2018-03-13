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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 13:58 13.03.2018 - 13:58

Вашингтон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об увольнении Рекса Тиллерсона с должности главы Госдепартамента США.

"Майк Помпео, глава ЦРУ, станет новым госсекретарем. Он отлично справится с работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!" - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

Ранее об этом решении сообщала газета "Вашингтон пост".

"Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ - первой женщиной, выбранной на данную должность. Всем мои поздравления!" - также отметил президент США.

Дж.Хаспел на данный момент занимает пост заместителя директора ЦРУ.

Ранее "Вашингтон пост" сообщила, что 9 марта Д.Трамп попросил Р.Тиллерсона уйти с должности главы Госдепартамента США, и тому пришлось досрочно завершить поездку в Африку и вернуться в Вашингтон.

По сообщению американских СМИ, М.Помпео в своем заявлении поблагодарил главу государства за оказанное доверие.

"Я глубоко благодарен президенту Трампу за разрешение служить директором Центрального разведывательного управления и за эту возможность служить госсекретарем. Под его руководством Америка стала безопаснее, и я с нетерпению жду того, чтобы представлять его и американский народ миру ради будущего процветания Америки", - заявил М.Помпео.

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