Этот контент был опубликован 22 июня 2019 г. 2:29

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC, что хотел бы избежать войны с Ираном и предлагает Тегерану начать переговоры.

"Я не стремлюсь к войне. Если она начнется, то выльется в невиданные ранее по масштабам жертвы. Я не хотел бы этого", - сказал президент в интервью, краткие отрывки которого приводятся на сайте телеканала в ночь на субботу.

Трамп добавил, обращаясь к Тегерану: "Вы не можете обладать ядерным оружием. Вы хотите поговорить - пожалуйста. В противном случае, у вас будут проблемы с экономикой в последующие три года".

Президент также отметил, что он остановил нанесение удара по Ирану в связи с тем, что ему доложили, что атаки по планирующимся трем целям в Иране могут привести к гибели 150 иранцев. Трамп заявил, что такая цена слишком высока и не будет пропорциональным ответом на сбитый разведывательный беспилотник, сообщает телеканал.

Ранее президент признал, что отменил удар по Ирану за 10 минут до его нанесения.

1гк гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!