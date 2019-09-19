Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты не будут возобновлять переговорный процесс с афганским движением "Талибан" (запрещено в РФ) в условиях проводимых ими террористических актов, сообщил Белый дом.
В сообщении говорится, что "США решительно осуждают атаки против афганского народа", в частности, теракт в провинции Парван, а также взрыв в Кабуле рядом с посольством США, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения.
"Президент четко сказал, что не будет вести переговоры по заключению мирного соглашения с "Талибан" до тех пор, пока оно продолжает такие атаки", - подчеркнул Белый дом.
Ранее в сентябре Трамп отказался от планировавшейся секретной встречи с лидерами талибов, а также президентом Афганистана Ашрафом Гани, и прервал переговоры с "Талибаном" из-за продолжающейся террористической деятельности движения.
В ответ представитель талибов Забихулла Муджахед заявил, что это обернется для США еще более серьезными потерями.
"Их авторитет будет подорван, их враждебная позиция будет открыта всему миру, возрастут человеческие жертвы и материальные потери", - предупредил он.
1гк бм