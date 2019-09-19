Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 2:23

Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты не будут возобновлять переговорный процесс с афганским движением "Талибан" (запрещено в РФ) в условиях проводимых ими террористических актов, сообщил Белый дом.

В сообщении говорится, что "США решительно осуждают атаки против афганского народа", в частности, теракт в провинции Парван, а также взрыв в Кабуле рядом с посольством США, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения.

"Президент четко сказал, что не будет вести переговоры по заключению мирного соглашения с "Талибан" до тех пор, пока оно продолжает такие атаки", - подчеркнул Белый дом.

Ранее в сентябре Трамп отказался от планировавшейся секретной встречи с лидерами талибов, а также президентом Афганистана Ашрафом Гани, и прервал переговоры с "Талибаном" из-за продолжающейся террористической деятельности движения.

В ответ представитель талибов Забихулла Муджахед заявил, что это обернется для США еще более серьезными потерями.

"Их авторитет будет подорван, их враждебная позиция будет открыта всему миру, возрастут человеческие жертвы и материальные потери", - предупредил он.

1гк бм

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