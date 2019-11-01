Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 4:00

Вашингтон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что поменял регистрацию с Нью-Йорка на Палм-Бич (штат Флорида) из-за высоких налогов и плохого отношения местных властей.

"1600, Пенсильвания-авеню, Белый дом, - это место, которое я полюбил и останусь здесь, надеюсь, еще на 5 лет (...), но моя семья и я сделаем Палм-Бич (штат Флорида) местом нашего постоянного проживания", - написал Трамп в своем твиттере.

"Несмотря на то, что я плачу миллионы долларов городских, государственных и местных налогов каждый год, со мной очень плохо обращались политические лидеры как города, так и штата. Мало с кем обращались хуже", - добавил он.

По его словам, он всегда будет рядом, чтобы помочь Нью-Йорку и его "великим людям".

В ответ на сообщение о переезде Трампа, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо написал в своем твиттере: "Скатертью дорога. (...) Он весь твой, Флорида".

Ранее газета New York Times сообщила, что в конце сентября президент США подал "декларацию о местожительстве", заявив, что его постоянным местом жительства будет имение Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

Человек, близкий к президенту, сообщил изданию, что основной причиной смены прописки Трампа стали налоги.

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