Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 0:20

*** Он недоволен работой организации по коронавирусу и назвал ее инициативы прокитайскими

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом COVID-19 и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать.

"ВОЗ получает очень большие деньги от США", - сказал он на брифинге в Белом доме. При этом Трамп напомнил, что изначально в ВОЗ были не согласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса. "Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", - заявил Трамп.

"Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", - добавил он.

Поэтому, по словам президента, "мы посмотрим, за что мы платим (ВОЗ - ИФ)". В связи с этим он решил "очень решительно приостановить" финансирование деятельности этой организации.

1во аг

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