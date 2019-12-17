Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 18:31

Вашингтон/Лондон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе в январе 2020 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации США.

По его данным, в настоящий момент Трамп планирует посетить форум. В прошлом году он отказался от поездки в Давос из-за ситуации с приостановкой работы некоторых госучреждений в США. Ведомства не работали в связи с тем, что в Вашингтоне длительное время не могли согласовать бюджет. В итоге тогда делегацию США возглавил глава американского Минфина Стивен Мнучин.

Британская газета The Guardian со ссылкой на источник на Даунинг-стрит сообщила, что британский премьер-министр Борис Джонсон не поедет в этом году на форум.

Форум в Давосе запланирован на 21-24 января.

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