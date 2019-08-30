Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 20:10

Вашингтон. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что Вашингтон не причастен к взрыву ракеты на стартовой площадке в иранском космическом центре и пожелал Тегерану удачи в установлении причин инцидента.

"Соединенные Штаты Америки не причастны к катастрофе в ходе финальной подготовки запуска ракеты-носителя Сафир в иранском космическом центре в Семнане", - написал он в "Твиттере".

"Я желаю Ирану всего наилучшего и большой удачи в установлении того, что произошло на стартовой площадке номер один", - добавил Трамп.

Накануне агентство Associated Press сообщило, что на стартовой площадке иранского космического центра взорвалась ракета.

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