Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 0:54

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США опубликовал в своем Twitter фотографию чека на $100 тысяч, которые передал министерству внутренней безопасности США.

"Хотя пресса не любит писать об этом, да мне это и не нужно, я жертвую свою ежегодную президентскую зарплату в $400 тыс. различным ведомствам в течение года. Эти деньги для министерства внутренней безопасности", - написал Д.Трамп.

Как сообщали местные СМИ, в январе президент США пожертвовал $100 тыс. филиалу Национального института здоровья. В октябре он выделил еще $100 тыс. управлению по делам малого бизнеса.

1вз тг

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