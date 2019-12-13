Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 7:54

(расширенная и обновленная версия сообщения от 07:46, меняется заголовок)

Вашингтон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой на выборах.

"Это выглядит как большая победа Бориса в Соединенном Королевстве", - написал Трамп в своем твиттере.

Позже американский лидер назвал победу Джонсона "великой". Он также указал, что победа Джонсона позволит Вашингтону и Лондону заключить масштабное торговое соглашение после выхода Великобритании из ЕС.

"Великобритания и США теперь смогут заключить масштабное новое торговое соглашение после Brexit", - написал он.

По словам Трампа, такое соглашение может стать "намного больше и прибыльнее, чем любая другая сделка, которая могла бы быть достигнута с ЕС".

По пока еще не полным официальным данным, консерваторы получают 360 мест в Палате общин. По данным экзит-полов, всего они могут получить 368 мест в нижней палате парламента. Ближайшие преследователи - лейбористы получают 203 места.

Для получения большинства консерваторам было необходимо получить как минимум 326 мест в 650-местной нижней палате британского парламента.

В четверг в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы. Парламент является в Великобритании высшим законодательным органом. Палата общин - это нижняя палата парламента, она формируется в результате всеобщих выборов на основе мажоритарной системы относительного большинства.

Джонсон намерен уже на следующей неделе рассмотреть на заседании парламента вопрос о выходе из Евросоюза, если его Консервативная партия на парламентских выборах получит большинство, пишет в пятницу The Guardian.

Если официальные результаты подтвердят победу консерваторов, то парламент вернется во вторник с консервативным правительством, которое перенесет второе чтение законопроекта о соглашении о выходе из ЕС на следующую пятницу, 20 декабря, сообщает издание.

Джонсон настаивал, что он может договориться о торговой сделке после Brexit с ЕС без необходимости продлевать переходный период после конца 2020 года.

***/ 1вл эф мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!