Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 19:33

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой его партии "Бхаратия джаната парти" (Индийская народная партия, ИНП) на парламентских выборах.

"Поздравляю премьер-министра Нарендру Моди и его партию "Бхаратия джаната парти" с их большой победой на выборах", - написал американский лидер в твиттере.

"США и Индию ждут великие дела в сфере сотрудничества, благодаря дальнейшему пребыванию Моди на посту премьера", - отметил Трамп.

Президент США выразил надежду, что США и Индия "продолжат свою важную совместную работу".

Ранее Моди и его партия "Бхаратия джаната парти" объявили о победе на парламентских выборах. Эта партия стоит во главе "Национального демократического альянса".

Согласно предварительным данным ЦИК Индии, партия премьера страны получает 299 из 542 мест в парламенте, что позволит ей самостоятельно сформировать правительство.

Между тем, лидер главного конкурента партии Моди - "Индийского национального конгресса" - внук Индиры Ганди Рахул Ганди уже признал поражение и направил премьеру свои поздравления. По последним данным, партия Ганди получает лишь 50 мест.

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